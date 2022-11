Campeão do Brasil, ao serviço do Palmeiras, Abel recebeu os parabéns do Presidente da República, do presidente da Federação Portuguesa de Futebol e do presidente da Liga.

Segundo pode ler-se num comunicado divulgado pela Presidência da República, Marcelo Rebelo Sousa ligou mesmo ao técnico português.

«O Presidente da República felicitou, esta noite por telefone, Abel Ferreira, o treinador português do Palmeiras que acaba de vencer o Brasileirão, o campeonato de futebol do Brasil», lê-se, na nota.

Já Fernando Gomes, líder da FPF, felicitou Abel através de um comunicado publicado no site da instituição: «Gostaria de felicitar e agradecer ao Abel Ferreira a honra que, mais uma vez, ofereceu ao futebol português, ao sagrar-se, ao serviço da Sociedade Esportiva Palmeiras, campeão do Brasil. Conquistar o troféu máximo num país que já ganhou cinco títulos mundiais diz bem da sua capacidade de se diferenciar, da sua entrega ao futebol e da sua excelência profissional.»

«Pelos seus feitos, pela sua competência e pela sua própria personalidade - íntegra, apaixonada e frontal - envio-lhe, em meu nome pessoal e da FPF, o meu caloroso obrigado!», lê-se ainda.

Já Pedro Proença, responsável da Liga, afirmou que esta conquista «reforça» o papel de Abel na história do emblema paulista.

«Este é mais um exemplo do Talento português que continua a marcar o Mundo e a elevar o nome do País além-fronteiras!», escreveu.