O Palmeiras soma e segue.A equipa de Abel defrontou o Santos no Morumbi e ganhou por 3-1.

O Verdão começou por impor-se no Clássico com um golo de Murilo. Após um canto de Raphael Veiga, a bola acabou por chegar a Murilo que só teve de tocar a bola para a baliza, depois de uma jogada algo confusa.

A supremacia do Palmeiras ficou mais evidente na compensação do primeiro tempo. Rony não marcava há quatro jogos, mas quebrou a série negativa: Vladimir, guardião santista, ainda evitou uma primeira tentativa de Endrick, mas mais uma vez a bola sobrou para um jogador do Palmeiras após um canto e Rony, desta vez atirou a contar para o 2-0.

Ao intervalo, Abel tinha motivos para estar satisfeito com o marcador e mais descansado ficou quando aos 70 minuto Giovani recebeu de Rony e rematou rasteiro para o 3-0. Parecia resultado final, mas o "Peixe", como é conhecido o clube de Pelé, ainda reduziu por Eduardo Bauermann,

Um resultado que deixa o Palmeiras na frente do Grupo D do Paulista, com mais três pontos que o São Bernardo (2.º) e o Santos cada vez mais último no Grupo A, com apenas uma vitória em seis jogo e a quatro pontos do líder Bragantino.