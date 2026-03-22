Grande vitória do Palmeiras, na corrida pela conquista do título no Brasileirão: a formação de Abel Ferreira foi ao Morumbi vencer o São Paulo (1-0), num dérbi entre os dois primeiros que valia a liderança isolada do campeonato.

O colombiano Jhon Arias, logo aos seis minutos, fez o único golo do jogo, após assistência do argentino José Lopez. Curiosamente, logo a seguir, o mesmo Jhon Arias ficou muito perto de fazer o segundo golo, mas o remate saiu ao lado.

O São Paulo, orientado por Roger Machado, teve sempre mais bola e mais volume de jogo, mas encontrou muitas dificuldades em finalizar. O primeiro fez à baliza aconteceu aos 39 minutos. O Palmeiras, por outro lado, rematou menos, mas com mais perigo.

O jogo ficou ainda marcado, porém, pela expulsão de Abel Ferreira. O treinador português já tinha visto um amarelo aos 69 minutos, protestou muito uma falta sobre Arias e viu o segundo amarelo aos 80. O treinador ficou ainda mais revoltado, apontou o dedo na direção do árbitro e saiu de campo a chutar uma bola, perante os assobios dos adeptos do São Paulo.

Abel Ferreira não falou depois em conferência de imprensa, numa situação que já estava prevista: a equipa técnica do português tem a tradição de em todas as folgas permitir que um elemento viaje até Portugal para ver a família e agora era a vez do treinador. Por isso o treinador tinha voo de madrugada.