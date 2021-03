Depois de ter conquistado dois títulos em quatro meses pelo Palmeiras, a Libertadores e a Taça do Brasil, Abel Ferreira viajou para Portugal para passar umas férias com a família.

Tendo em conta a falta de voos por causa da pandemia da covid-19, o técnico conseguiu voar para o Porto graças a ajuda da empresa que patrocina o clube.

«Quando eu soube da dificuldade do Abel em viajar para Portugal, ofereci o nosso avião. Fico muito feliz em poder contribuir para que o nosso técnico se encontre com a família num momento tão complicado para todos nós. Gostaria mais uma vez de dizer: ‘Abel, muito obrigada por proporcionar uma gigantesca alegria para mim e milhões de torcedores do Palmeiras. Seremos eternamente gratos’», disse Leila Pereira, proprietária da Crefisa, empresa de crédito que patrocina o Palmeiras, citada pela imprensa brasileira.

Abel Ferreira embarcou esta quinta-feira rumo a Portugal da cidade de Sorocaba e, depois de uma paragem no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, voou para o Porto num Falcon 8X, que tem autonomia para fazer a viagem diretamente. O técnico chegou esta sexta-feira de manhã.

O regresso será feito da mesma forma, mas só deverá acontecer no final do mês, tendo em conta os protocolos de segurança devido à pandemia.