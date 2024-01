Abel renovou contrato com o Palmeiras até 2025, confirmou esta terça-feira a presidente do clube brasileiro, Leila Pereira.

«Esta gestão tão vitoriosa é devido ao trabalho profissional e transparente, com a valorização dos profissionais e continuidade. Muitos jornalistas e adeptos questionam-me por contratações e o meu foco sempre foi manter os profissionais que durante todos estes anos mostram uma estabilidade com relação a performance em campo», começou por dizer a dirigente, em conferência de imprensa.

«O grande reforço do Palmeiras é este. Acreditar nos profissionais que estão a dar certo. Gostaria de comunicar que renovámos o contrato com nosso treinador Abel Ferreira até dezembro de 2025», acrescentou, citada pelo Globoesporte.

O treinador português, refira-se, tinha contrato com o verdão até 2024, mas prolonga agora o vínculo por mais um ano.

Abel chegou ao Palmeiras em novembro de 2020, depois de uma experiência no PAOK: em três anos, venceu dois Brasileirões, duas Libertadores, dois campeonatos paulistas, uma Recopa Sul-americana, uma Taça do Brasil e uma Supertaça do Brasil.