No empate entre o Palmeiras, de Abel Ferreira, e o Atlético Mineiro, da primeira mão das meias-finais da Libertadores, a imagem de Dudu, jogador do Verdão, após ter sido substituído, tornou-se viral.

O jogador saiu de campo bastante chateado e, já no banco, tirou as caneleiras e atirou-as para o chão.

Abel Ferreira, questionado na conferência de imprensa sobre a reação do jogador, afirmou: «Tenho de ver as imagens, mas ele deve ter ficado um bocado chateado com o desempenho dele.»

«Nós olhámos para o jogo dele e ele sabe que pode fazer mais, que pode criar mais, talvez tenha ficado chateado por o rendimento dele não ter sido o melhor», apontou o técnico, destacando que houve uma «marcação muito forte», ao jogador, «na primeira parte o lateral direito do Atlético Mineiro andava atrás do Dudu por todo o lado».

«Tenho de ver as imagens, o que ele fez, qual a intenção com que fez e conversar. Aqui ninguém está acima dos interesses da equipa, resolvemos todos os assuntos cara a cara, conversando frente a frente. Acho que ele não foi mal-educado, como disse, saiu frustrado. As vezes que tentou desequilibrar as coisas não se saíram bem, não rendeu de acordo com sua qualidade», disse ainda Abel Ferreira.