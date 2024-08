O Palmeiras, orientado por Abel Ferreira, conseguiu um empate tardio em casa do Flamengo, neste domingo (1-1). Um jogo do Brasileirão com muita emoção, a contar para a 22.ª jornada.

Logo ao primeiro minuto, Everton Cebolinha falhou uma ocasião flagrante de golo. O mesmo Cebolinha, antigo jogador do Benfica, acabou substituído logo aos nove minutos devido a lesão.

Aos 16 minutos, Pedro acertou na barra da baliza do Palmeiras, de cabeça. O defesa José Manuel Lopez marcou o golo para o Palmeiras aos 37, também de cabeceamento, na sequência de um livre indireto, mas o tento viria a ser anulado por fora-de-jogo.

Só na segunda parte, aos 68 minutos, é que o marcador viria definitivamente a ser alterado, com um golo de De Arrascaeta, num lance furtuito. Um desvio no defesa traiu o guardião do Palmeiras e adiantou o Flamengo.

Só que o jovem avançado Luighi, de apenas 18 anos, viria a marcar o golo do empate, de cabeça, já aos 86 minutos, para muita festa de Abel Ferreira e da sua equipa técnica.

Ao fim da 22ª jornada, o Flamengo está em terceiro com 41 pontos, os mesmos que o Botafogo de Artur Jorge, apesar de ter menos um jogo disputado. O Palmeiras ocupa a quarta posição, com 38 pontos.