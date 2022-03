O brasileiro Jefferson esteve esta quinta-feira no centro de treinos do Palmeiras e reencontrou-se com Abel Ferreira, com quem trabalhou no Sporting de Braga em 2017/18.

«Relembrando os bons tempos que trabalhámos juntos», escreveu o jogador no Instagram, a acompanhar duas fotografias, onde surge com Abel e o restante staff técnico, além de segurar o livro do treinador português, intitulado «Cabeça fria, coração quente».

Atualmente com 33 anos, Jefferson alinha no XV de Piracicaba, da Série A2 do Campeonato Paulista. Tal como Abel, também representou o Sporting, além de ter vestido as cores de Estoril e Casa Pia.