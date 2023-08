O Palmeiras, de Abel Ferreira, venceu esta madrugada no terreno do Cuiabá, de António Oliveira, por 2-0, num jogo que teve um golaço de outro mundo: Richard Rios, aos 66 minutos, disparou uma bomba a quarenta metros da baliza que merece aplausos.

Antes disso, o Palmeiras já tinha aberto o marcador aos 31 minutos, com um golo de Raphael Veiga, após assistência de Luan Garcia. Já na segunda parte, o mesmo Raphael Veiga ficou perto de bisar, mas o remate de primeira foi devolvido pelo poste da baliza do Cuiabá.

A formação de António Oliveira, que jogava em casa, deu sempre excelente réplica, sobretudo através de iniciativas do irreverente Deyverson, que reencontrava o Palmeiras e foi uma ameaça constante. Apesar disso, as melhores ocasiões foram sempre da equipa de Abel.

Com este triunfo, o Palmeiras isolou-se no segundo lugar do Brasileirão, com menos onze pontos do que o líder Botafogo, orientado por Bruno Lage. Já o Cuiabá mantém o nono lugar, em igualdade com o São Paulo, e com mais três pontos do que o Cruzeiro, de português Pepa.

O Cruzeiro que também esta madrugada empatou em casa frente ao Corinthians, de Wanderlei Luxemburgo. Foi um empate claramente com sabor a derrota para Pepa.

Com o ex-sportinguista Arthur Gomes de início, o Cruzeiro adiantou-se no marcador aos 45 minutos, com um golo de Rafael Elias. Já depois do tempo regulamentar, ao oitavo minuto de descontos, o Corinthians empatou por Gustavo Mosquito: um golo que custou dois pontos a Pepa.

O golaço de Richard Rios: