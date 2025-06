Horas extra e investidas sem cessar, até Paulinho aplicar o amuleto da condição de suplente. Pelo terceiro jogo consecutivo, uma troca de Abel Ferreira traduziu-se em golo, desta feita decisivo, a valer bilhete para os quartos de final (1-0).

Na tarde deste sábado, em Filadélfia, Abel Ferreira apostou na titularidade de Giay, Fuchs, Emi Martínez, Allan, Maurício e Vítor Roque, em detrimento de Marcos Rocha, Murilo, Veiga, Lucas Evangelista, Facundo Torres e Flaco López.

Por sua vez, Renato Paiva devolveu o médio Danilo Barbosa (ex-Benfica e Sp. Braga) à titularidade, na vaga do castigado Gregore.

Em simultâneo, Alex Telles (ex-FC Porto) foi titular no “Fogão”, Arthur Cabral (ex-Benfica) foi aposta no prolongamento e Marçal (ex-Benfica) não saiu do banco.

Recorde o desenrolar deste duelo.

Ainda que o termómetro assinalasse 28.ºC, o jogo “esquentou” desde cedo, pleno de duelos. Todavia, escasso em oportunidades, até porque os avançados revelavam pólvora seca.

Depois de Vitor Roque espreitar o golo – desviando ao primeiro poste, após cruzamento pela esquerda – o Palmeiras voltou a aproximar-se da vantagem aos 45+4 minutos, com o médio Richard Ríos a encher o pé, descaído para a direita. Em todo o caso, John Victor voou e desviou por cima.

Curiosamente, este remate surgiu na melhor fase do Botafogo, quando os comandados de Renato Paiva acreditavam ter encontrado o antídoto para o “Porco”. Mera ilusão.

Ao intervalo, o Palmeiras liderava nos remates (7-2) e nos cantos (6-2). Por sua vez, o Botafogo registava mais faltas (6-4). Quanto aos duelos, havia empate a 22.

Palmeiras pressiona, Botafogo resiste

Numa etapa complementar de sentido único, o Palmeiras reforçou a pressão ofensiva e teve em Estêvão a referência para rematar. Por isso, o extremo, de 18 anos – contratado pelo Chelsea – testou os reflexos de John Victor aos 46 e 50 minutos.

Ainda assim, Abel Ferreira entendeu que o jovem avançado não contribuiu suficiente, retirando Estêvão aos 64 minutos, na companhia de Vitor Roque. A decisão foi surpreendente e gerou contestação.

Até ao apito para prolongamento, o Palmeiras diminuiu o ritmo, não arriscando. E o Botafogo aprovou a iniciativa, até porque não conseguia controlar a posse, nem delinear contra-ataques. Em suma, o guardião Weverton foi mero espectador.

Nesta fase, o quadro estatístico espelhava o sentido da contenda. O Palmeiras continuava a dominar em remates (16-4) – 3-1 em remates enquadrados – e cantos (13-2). Do outro lado, a turma de Renato Paiva levava mais faltas (17-9).

Amuleto de Abel volta a render

Depois de um efémero ascendente ofensivo do Botafogo, o "Porco" foi, por fim, fatal. Em cima do centésimo minuto, Paulinho acelerou pela direita, furou entre adversários, passeou na área e atirou rasteiro, num arco indefensável.

A recuperar de lesão na canela, o extremo conseguiu o segundo golo neste Mundial. Tal como contra Al Ahly e Inter Miami, um suplente de Abel faturou.

Face ao resultado e à condição física de Paulinho, o treinador português optou por resguardar o avançado e apostar no defesa Micael.

Até final, Arthur Cabral foi a jogo, mas o Botafogo não conseguiu superar a muralha de Weverton.

Desta forma, o Palmeiras encerrou a série negativa contra este rival – três derrotas e dois empates – conseguindo a primeira vitória desde novembro de 2023.

Segue-se duelo com Benfica ou Chelsea, de novo em Filadélfia – na madrugada de sábado (2h). Para os "quartos", Abel Ferreira não conta com os defesas Gustavo Gómez e Piquerez – ambos castigados.

Quanto ao Botafogo, o desfecho determina a saída do avançado Igor Jesus, contratado pelo Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo.

O regresso de Renato Paiva ao Brasileirão está agendado para 13 de julho, no reduto do Vasco da Gama (13.º). O “Fogão” ocupa o oitavo posto.

A Figura: John Victor, o muro de Renato Paiva

O Botafogo resistiu e forçou o prolongamento graças à exibição do guarda-redes. Sem hipótese no remate decisivo de Paulinho, John Victor acumulou quatro defesas, cinco alívios a soco, 23 passes – em 26 tentados – seis alívios e dois duelos ganhos. Foi o mais inconformado no Botafogo, lamentando a incapacidade de os colegas controlarem a posse e o ritmo.

O Momento: entrar, marcar e sair, Paulinho, 100 minutos

Assinou o remate decisivo, antes de se ressentir da lesão na canela. Esteve em campo meia-hora, o suficiente para manter o Palmeiras no Mundial, numa campanha invicta (duas vitórias e dois empates).