O Palmeiras disputa a primeira mão da final do Paulistão na noite de domingo, em casa, frente ao Corinthians. Na tarde desta sexta-feira, Abel Ferreira falou aos jornalistas e deixou recomendações à comunicação social.

«Eu entendo que as perguntas mais provocatórias e “quentes” dão cliques. Depois os miúdos vão para a escola e passam os comportamentos. A comunicação social também tem responsabilidade, porque transmite as imagens. O momento em que mais senti vergonha foi no Palmeiras, quando fiz um gesto para indicar que o árbitro não tinha coragem.»

«Um de vocês [jornalistas] foi capaz de parar o jogo e recuar nas imagens, para me expulsar. A bola não estava em cima de mim. Cheguei a casa e chorei à frente da minha mulher e dos meus filhos. Tenho o direito de errar. Eu não sou os meus comportamentos, sangrei por dentro. Em momento algum agi de forma a ofender o árbitro. Os jornalistas devem melhorar, até porque queremos mudar mentalidades.»

Depois do duelo na noite de domingo (21h30), o Paulistão é decidido no reduto do Corinthians.