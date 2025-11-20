Abel Ferreira, que irritou-se com o escorregão do Palmeiras, reagiu à nova camisola do «verdão», destinada aos sócios «avanti» do Palmeiras. Numa primeira reação ao novo equipamento, o técnico luso relembrou o Sporting.

Ora, as cores são as mesmas: verde e branco. Aliado a isso, a marca do equipamento é a mesma que na altura: a Puma. E, para completar, as listas, embora maiores, fazem também lembrar a camisola do Sporting de há anos atrás.

Abel Ferreira, recorde-se, teve uma carreira enquanto jogador antes da aventura como treinador. Representou clubes como o Penafiel, o V. Guimarães e o Sporting. Vestiu as cores dos leões durante cinco épocas e meia.

«Esta camisola faz-me lembrar o presente, que é o Palmeiras, o verde, o branco, a puma e estas listas. Pessoalmente eu gosto. E faz reviver memórias muito boas do passado enquanto jogador. Há fotos minhas com esta camisola ou uma camisola muito parecida», referiu Abel, dando de seguida a aprovação para a nova camisola do «Verdão».

Ora veja o vídeo da reação: