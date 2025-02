Abel Ferreira liderou o Palmeiras à quinta vitória no Paulistão na receção ao Botafogo de São Paulo. Na noite de quinta-feira, o “Verdão” triunfou por 3-1.

Num encontro de sentido único, os anfitriões viram um golo de Marcos Rocha ser anulado aos 22 minutos, por fora de jogo. Na resposta, o Botafogo inaugurou o marcador. O relógio assinalava 25 minutos quando Alexandre Jesus obrigou os pupilos de Abel Ferreira a reagir.

Como tal, quatro minutos volvidos, o prodígio Estêvão repôs a igualdade. O jovem avançado de 17 anos está "reservado" pelo Chelsea para 2025/26.

Na etapa complementar, entre trocas, Facundo Torres consumou a reviravolta, aos 76m. E coube a Luighi encerrar a contenda, aos 85m.

O triunfo permite ao Palmeiras retomar a via das vitórias e reforçar o 4.º lugar do Paulistão, com 20 pontos, a seis do líder Corinthians. Segue-se a visita ao Mirassol (5.º), na noite de domingo (21h30).

Quanto ao Botafogo de São Paulo, segue no 12.º lugar, com 11 pontos. Na próxima ronda, também na noite de domingo (21h30), há receção ao Novorizontino (8.º).