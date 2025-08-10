No terceiro lugar do Brasileirão, eliminado da Taça do Brasil e numa série de três jogos sem vencer, o Palmeiras vive um momento de forte contestação. Os adeptos visam, em particular, o treinador Abel Ferreira, o plantel e a direção. Na madrugada de domingo, atacaram o centro de treinos, com o arremesso de pirotecnia.

Entretanto, no portão do estádio surgiram tarjas esclarecedoras: «Paciência é o c******! Acabou a paz»; «Fora, Abel», e «Presidente inexistente, direção incompetente».

«Durante a madrugada deste domingo, vândalos atacaram covardemente a Academia de Futebol, colocando em risco a integridade física dos atletas e demais colaboradores do clube», referiu o Palmeiras em comunicado, esclarecendo que não há registo de feridos.

O Palmeiras recebe o Ceará na noite deste domingo (20h), em encontro da 19.ª jornada do Brasileirão.