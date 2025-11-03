Antes de vencer na visita ao Juventude por 2-0, o Palmeiras de Abel Ferreira protagonizou um momento caricato.

Depois de subirem ao relvado vestidos de branco e verde, os forasteiros ouviram o hino, mas foram obrigados a recolher ao balneário para trocar de equipamento. O regresso só aconteceu quando os titulares tinham vestido o “Verdão”, mais fácil de distinguir do verde e branco do Juventude.

A oito jornadas do término do campeonato, o Palmeiras é líder com 65 pontos, um de vantagem sobre o Flamengo.