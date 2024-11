De saída do Flamengo, Gabriel Barbosa sabe desde já que o Palmeiras é carta fora do baralho para a próxima temporada. A garantia foi deixada pela presidente do «Verdão», Leila Pereira, que não quer «estrelas» no plantel de Abel Ferreira.

«São atletas cujo foco não está no dia a dia. Vivem uma vida paralela, de festas. Essa ideia de que vendem camisolas é conversa fiada. O marketing não ganha o campeonato», referiu, em entrevista à Globoesporte.

Ainda que no passado o avançado ex-Benfica tenha sido hipótese para o Palmeiras, o contexto hoje é diferente.

«Na altura, o nosso diretor desportivo conversou bastante com o empresário, fizemos propostas, mas não correu bem. Eram valores fora da nossa realidade. Costumo dizer que a grande estrela do Palmeiras é o grupo. E tive a impressão de que aquela negociação poderia servir de leilão para outros clubes, o empresário queria usar o Palmeiras para encontrar oportunidades melhores.»

«Eu não quero jogadores mediáticos, porque gosto daqueles que são profissionais, que pensam exclusivamente na profissão. O Gabriel Jesus, por exemplo, não é mediático, é um grande jogador e gostaria muito que ele voltasse», argumentou.

Por fim, Leila Pereira admitiu mexidas na transição para 2025.

«Desde que esteja previsto no planeamento do nosso treinador [Abel Ferreira], uma proposta interessante para o atleta e para o Palmeiras. Mas, precisamos de contratar, fortalecer o plantel», rematou.

Numa fase em que a disputa pelo Brasileirão segue ao rubro, o Palmeiras almeja a conquista do tricampeonato, até porque permanece a dois pontos do líder Botafogo. Para a madrugada de quarta-feira (0h30) está agendado o duelo que pode decidir o título.

Quanto a Gabigol, o avançado de 28 anos já foi apontado ao Palmeiras, Santos e Cruzeiro. Na época menos prolífera desde a passagem pelo Benfica e pelo Inter Milão, o ponta de lança acumula sete golos em 35 jogos.