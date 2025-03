O Palmeiras foi derrotado no primeiro «round» da final do Paulistão, em casa, diante o Corinthians (0-1). Na noite deste domingo, Hugo Souza (ex-Desp. Chaves), André Carrillo (ex-Benfica e Sporting) e Memphis Depay foram titulares entre os visitantes. Já no “Verdão”, Abel Ferreira apostou em Vítor Roque (ex-Betis e Barcelona).

O único golo do duelo surgiu aos 58 minutos, por Yuri Alberto, assistido por Memphis Depay. Foi o único remate enquadrado do Corinthians.

Apesar do domínio – 22-3 em remates – o Palmeiras foi incapaz de repor o empate. Deste encontro há a salientar a prestação do guarda-redes Hugo Souza, que totalizou oito defesas.

O duelo decisivo do Paulistão está agendado para a madrugada de sexta-feira (0h35).

O Palmeiras é tricampeão em título. O tetracampeonato foi conseguido somente pelo Paulistano SP, entre 1916 e 1919.