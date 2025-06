Natural de Penafiel, cidade a cerca de 40 quilómetros do Porto, Abel Ferreira foi questionado sobre a influência que o clube que vai defrontar neste domingo na estreia do Mundial de Clubes teve na vida dele.

«O que posso dizer é que tenho muito orgulho em ser do Porto, neste caso de Penafiel. Foi lá que nasci, que aprendi a ser homem e que os meus pais me ensinaram tudo aquilo que são os meus pilares. O FC Porto tem algo de que gosto particularmente: o espírito competitivo. Mas acho que, de forma geral, os três grandes são assim», disse.

De forma mais ligeira, Abel recordou duas histórias relacionadas com duas figuras do FC Porto: José Mourinho e André Villas-Boas, ex-técnico dos azuis e brancos e atual presidente.

Na minha lua de mel levei livros debaixo do braço e um deles era o do Mourinho. E a minha esposa perguntou: “O que vais fazer com estes livros?” “Bem, vou ler.” “Tu não vais ter tempo para ler”, recordou, arrancando gargalhadas na sala de imprensa do MetLife Stadium.

«Num Natal, a minha mulher deu-me como prenda a biografia do André Villas-Boas. Não tenho ligação nenhuma com o FC Porto, a não ser uma grande rivalidade, mas um respeito muito grande. Coincidentemente, sou português e do norte, mas toda a gente sabe que os meus primeiros títulos como jogador e treinador vieram do sul. Ou, se quiserem, do centro: do Sporting.»