Abel Ferreira emocionou-se após a revalidação do título de campeão sul-americano.

O técnico português do Palmeiras saiu disparado assim que soou o apito final do jogo, mas depois voltou ao relvado para confortar os jogadores adversários e o treinador Renato Gaúcho, antes de celebrar com os seus jogadores.

Abel conquista a Taça Libertadores pelo segundo ano consecutivo, tendo sucedido a Jorge Jesus que foi campeão em 2019 precisamente com o Flamengo.