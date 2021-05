Abel Ferreira não está a ter um ano de 2021 fácil. Depois de perder a Supercopa, a Recopa Sul-Americana e o Paulistão, o Palmeiras estreou-se este domingo a perder no Brasileirão, frente ao Flamengo, no Maracanã, por 1-0. Ainda antes dessa derrota, o treinador português reagiu às críticas que tem recebido com um discurso de gratidão.

«Serei eternamente grato ao futebol brasileiro, ao jogador brasileiro e aos meus jogadores de forma muito especifica. E mais especifica ainda ao Palmeiras. E mais especifica ainda ao Maurício Galiotte, presidente que apostou num treinador sem títulos. Estou à espera de ser despedido. Estou mesmo à espera», disse Abel, explicando que já houve um treinador despedido após a primeira jornada e que no Brasil tudo pode acontecer.

«Ainda hoje minha filha mais nova faz dez anos, faz a primeira comunhão, e eu estou do outro lado do Atlântico a pagar um preço para continuar a triunfar. É isso que quero fazer. Portanto, tudo o que vem de fora, para mim e para minha equipa, ajuda-nos e fortalece-nos. Vocês sabem, ainda bem que me ouvem a falar português de Portugal, que é igual ao português do Brasil: estou eternamente grato ao futebol brasileiro.»