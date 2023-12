Abel Ferreira deixou muitas dúvidas quanto à sua continuidade no Palmeiras na conferência de imprensa que se seguiu à conquista do título na última madrugada, referindo que não sabe se tem «energia para continuar a tirar o máximo dos jogadores».

Foi o nono título conquistado por Abel Ferreira no Palmeiras num trajeto, desde outubro de 2020, que inclui duas vitórias na Taça Libertadores. Com contrato até final de 2024, o treinador português lembrou que não foi nada fácil conseguir tantas conquistas e lembrou que, a onze rondas da edição 2023 do Brasileirão, o Palmeiras seguia no quinto posto, a 14 pontos do então líder Botafogo.

«É fácil ganhar uma vez, duas vezes, mas nove vezes, de forma consistente é difícil. As pessoas esperam sempre que você faça mais e melhor», destacou logo a abrir.

No que respeita ao segundo triunfo consecutivo no Brasileirão, o treinador de 44 anos frisou que o Palmeiras nunca desistiu, mesmo quando o atraso era muito grande. «Se perguntar aos jogadores, internamente nunca desistimos. Traçámos uma estratégia a meio e, mais à frente, quando perguntarem aos jogadores o que eu disse, acho que eles vão contar. Não vou abrir o jogo, mas se eles quiserem dizer não há problema nenhum», disse o penafidelense.

Abel Ferreira afirmou ainda que, «acima de tudo, foi a vitória de uma equipa que sabe o que faz». «Nos momentos de dificuldade, formos capazes de nos superar. Quando olhamos para o campeonato, fomos muito consistentes e a força desta equipa foi evidente. Isso é a prova de muito trabalho e de uma consistência e regularidade muito grandes», frisou antes de ser interrompido por um banho gelado.

Quanto ao futuro. «Não sei se tenho energia suficiente para dar a estes jogadores o que me deram. O que preciso nesse momento é descansar e muito sinceramente começar a competir no dia 17. Sei muito bem o que aconteceu quando ganhei a Libertadores e o primeiro jogo que fiz a seguir», destacou ainda.

Veja aqui a conferência de imprensa na íntegra: