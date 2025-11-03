Abel Ferreira mudou praticamente toda a equipa depois da épica reviravolta na Libertadores, mas, mesmo com os suplentes, bateu a Juventude por 2-0 e continua com uma vantagem de um ponto sobre o Flamengo na ponta final do Brasileirão. Em conferência de imprensa, o treinador português abordou o momento da equipa e desvalorizou os elogios que o apontam como o melhor treinador da história do clube paulista.

Sobre a importância do triunfo sobre a Juventude

«É jogo a jogo. Não vou alterar agora o discurso, é perceber como a equipa e os jogadores estão. Depois de um jogo tão intenso física e emocionalmente, muitos falam na fadiga periférica, eu falo da central, que vem da cabeça, do mental.»

Explicação para as muitas alterações no onze

«O último jogo levou-nos a um desgaste mental muito forte, eu tinha dito que ia ser um jogo de muita resiliência mental e tática para cumprir o que tínhamos estabelecido em termos de tarefa, o foco era fundamental. Não tive dúvidas em trocar porque sabia que esses jogadores que também têm jogado, o Felipe muitas vezes, o Bruno ultimamente, o próprio Veiga, que não tem jogado sempre de início, mas têm jogado de forma regular.»

Conversa com os jogadores que ficaram de fora

«Disse aos que ficaram de fora que tinha a certeza de que este era o melhor onze para iniciar esse jogo. Daquilo que foi o último jogo pelo desgaste físico, mental e com apenas dois dias para recuperar a equipa era impossível que estivessem a cem por cento. Podiam querer, mas as pernas e cabeça não iam deixar. É a vitória de uma equipa consistente, de uma equipa de maturidade emocional, vitória do todos somos um, do carácter, da responsabilidade.»

Sente que o clube está em dívida para com o treinador?

«Ninguém deve nada a ninguém. Tenho tudo em dia com o Palmeiras e o Palmeiras tem tudo em dia comigo. Minha missão é ser melhor todos os dias, provar a todas as pessoas que gostam e apostam em mim que mereço o lugar que ocupo, não venho pra bater recordes, não quero ser melhor que ninguém, quero ser melhor que eu mesmo, me comparo comigo, não me comparo com ninguém. Isso sou eu e não vai mudar.»

Voltando à épica reviravolta diante da LDU Quito

«Deixe-me só corrigir-te em relação ao que ninguém esperava que passássemos. Só não esperava quem não gosta do Palmeiras, porque os palmeirenses e o treinador tinham convicção de que era possível passar e nós provámos em campo com a ajuda dos nossos jogadores que era possível.»

Comparação com Telê Santana entre os melhores treinadores do Palmeiras

«Gosto muito do Telê Santana, mas meu nome é Abel Ferreira. Não me comparo com ninguém. Mas é uma das pessoas que gosto da forma como ele falava, o que mais me cativou no Telê Santana eram os fundamentos.»

Disputa com o Flamengo por dois títulos, Brasileirão e Libertadores

«Se não estivesse aqui a competir como temos feito nos últimos anos por títulos, uma boa parte de vocês estariam a trucidar-me como fizeram alguns depois do primeiro jogo frente à LDU. Contente por poder discutir títulos como sempre fizemos e vamos continuar a fazer.»