Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, pode respirar de alívio, depois de ter sido absolvido numa situação em que arriscava uma sanção acumulada de 16 jogos de castigo por duas acusações distintas, mas a verdade é que foi apenas punido com um jogo que até já cumpriu.

Em cima da mesa, em relação ao caso mais grave, estava uma acalorada discussão com Calleri, avançado argentino do São Paulo, que terá ocorrido no dérbi paulista do passado dia 11 de junho. Neste caso o treinador português arriscava uma suspensão que podia ir de dois a dez jogos, mas o tribunal considerou que não houve motivo para qualquer castigo.

«Não há provas nos autos, as imagens não levam a caracterizar aquele pequeno tumulto como uma grande confusão», destacou o relator José Maria Philomeno.

O outro caso em análise foi a expulsão de Abel Ferreira no jogo com o Fortaleza, para a Taça do Brasil e também estava em cima da mesa uma suspensão de seis jogos, mas o treinador foi suspenso apenas por um jogo e já cumpriu.

Abel Ferreira poderá, assim, estar no banco do Palmeiras já no próximo jogo, na próxima sexta-feira, novamente frente ao São Paulo, agora para o jogo da segunda mão dos quartos de final da Taça do Brasil, depois de ter perdido o primeiro jogo, no Morumbi, por 1-0.