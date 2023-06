O Palmeiras, de Abel, goleou na última noite o Bolívar, por 4-0, e assegurou assim o primeiro lugar do grupo C da Taça Libertadores.

Em São Paulo, Rony deu vantagem à equipa do técnico português aos 24 minutos, antes de Artur ampliar a vantagem aos 34m.

Na segunda parte, Joaquín Piquerez fez o 3-0 a um quarto de hora do fim e Artur bisou para fazer o 4-0 a cinco minutos dos 90.

Com este resultado, o Palmeiras fecha o grupo como líder isolado, com 15 pontos, mais três do que o Bolívar. O Barcelona do Equador vai disputar o playoff da Taça Sul-Americana, enquanto o Cerro Porteño ficou em último.