VÍDEO: foi assim que Abel recebeu... e beijou a medalha de vencido
Técnico português esteve perto de conquistar a terceira Libertadores da carreira
Abel Ferreira esteve perto de fazer história. O português poderia juntar-se a uma lista restrita de treinadores com três Libertadores no currículo. Porém, caiu na final com o Flamengo depois do golo do ex-FC Porto Danilo.
O treinador de 46 recebeu, emocionado, a medalha de vencido. No momento, Abel cumpriu com todos os passos tradicionais e no final deu um beijo à medalha.
Ora veja o vídeo:
Abel Ferreira recebe a sua medalha de vice-campeão da Libertadores 🥈#sporttvportugal #LIBERTADORESnaSPORTTV #Libertadores #GloriaEterna #Palmeiras #Flamengo pic.twitter.com/6CjaA2k4s9— sport tv (@sporttvportugal) November 29, 2025
