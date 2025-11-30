Abel Ferreira esteve perto de fazer história. O português poderia juntar-se a uma lista restrita de treinadores com três Libertadores no currículo. Porém, caiu na final com o Flamengo depois do golo do ex-FC Porto Danilo.

O treinador de 46 recebeu, emocionado, a medalha de vencido. No momento, Abel cumpriu com todos os passos tradicionais e no final deu um beijo à medalha.

Ora veja o vídeo: