O Palmeiras de Abel Ferreira selou a qualificação para os “oitavos” da Libertadores, graças ao triunfo no Paraguai, na visita ao Cerro Porteño. Na madrugada desta quinta-feira, na 4.ª jornada do Grupo G, o “Verdão” triunfou por 0-2.

Num encontro dominado pelos pupilos de Abel Ferreira, os golos surgiram aos 41 minutos, por Estêvão, e aos 90+4m, por Vítor Roque.

O Palmeiras reforçou a liderança do Grupo G, com 12 pontos e quatro vitórias, distante do Cerro Porteño (2.º), que leva quatro pontos, igualado pelo Sp. Cristal. Na 5.ª e penúltima jornada, o “Verdão” recebe o Bolivar (4.º), na noite de 16 de maio (23h).

Outros resultados.

U. de Chile 0-3 Estudiantes

Central Córdoba 1-1 Flamengo

Sp. Cristal 2-1 Bolivar

Bahia 1-3 Nacional

Dep. Táchira 2-3 LDU Quito