Na ressaca da derrota na visita ao Flamengo (3-2), o Palmeiras de Abel Ferreira voltou a perder, desta feita na visita ao Equador, ao terreno da LDU Quito. Na madrugada desta sexta-feira, na primeira mão das meias-finais da Libertadores, o “Verdão” perdeu por 3-0.

Numa primeira parte controlada pelos anfitriões, o médio Villamil bisou, com golos aos 16 e 45+2 minutos. Pelo meio, aos 27 minutos, o avançado Alzugaray converteu um penálti. Apesar das trocas na etapa complementar, Abel Ferreira foi incapaz de reduzir a desvantagem.

O duelo decisivo está agendado para a madrugada de sexta-feira (0h30) da próxima semana (31/10), em São Paulo.

Antes, o “Verdão” recebe o Cruzeiro para o Brasileirão (domingo às 23h30), numa fase em que partilha a liderança com o Flamengo, com 61 pontos.