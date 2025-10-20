Palmeiras
VÍDEO: Abel Ferreira afasta microfones no Maracanã no duelo contra o Flamengo
Treinador português já protagonizou momentos de fúria contra estes objetos
Abel Ferreira e microfones perto do banco têm um longo historial. O treinador português pontapeou alguns em janeiro de 2023 e julho deste ano. Mas, neste domingo, durante a visita ao Flamengo (3-2), o timoneiro do Palmeiras simplesmente afastou os microfones.
A derrota deixa o Palmeiras na condição de liderança partilhada com o Flamengo, empatados a 61 pontos, a dez rondas do término do campeonato.
