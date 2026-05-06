O Palmeiras de Abel Ferreira segue invicto na fase de grupos da Libertadores e, na madrugada desta quarta-feira, venceu na visita ao Sp. Cristal, no Peru (2-0). Na quarta jornada do Grupo F, o “Verdão” inaugurou o marcador ao minuto 32, pelo avançado Flaco López.

A abrir a etapa complementar, ao minuto 50, o médio Sosa duplicou a vantagem do Palmeiras.

Assim, a turma de Abel Ferreira assumiu a liderança do Grupo F, com oito pontos, dois de vantagem sobre o Sp. Cristal. Segue-se a receção ao Cerro Porteño, a 21 de maio. Por sua vez, os peruanos visitam o Júnior Barranquilla, também a 21 de maio.