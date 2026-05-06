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Há 1h e 14min
VÍDEO: Abel vence no Peru e Palmeiras lidera grupo na Libertadores
Triunfo fora de portas vale ultrapassagem ao Sp. Cristal
SS
Triunfo fora de portas vale ultrapassagem ao Sp. Cristal
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O Palmeiras de Abel Ferreira segue invicto na fase de grupos da Libertadores e, na madrugada desta quarta-feira, venceu na visita ao Sp. Cristal, no Peru (2-0). Na quarta jornada do Grupo F, o “Verdão” inaugurou o marcador ao minuto 32, pelo avançado Flaco López.
A abrir a etapa complementar, ao minuto 50, o médio Sosa duplicou a vantagem do Palmeiras.
Assim, a turma de Abel Ferreira assumiu a liderança do Grupo F, com oito pontos, dois de vantagem sobre o Sp. Cristal. Segue-se a receção ao Cerro Porteño, a 21 de maio. Por sua vez, os peruanos visitam o Júnior Barranquilla, também a 21 de maio.
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