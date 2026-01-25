Depois da surpreendente goleada sofrida na visita ao Novorizontino (4-0), o Palmeiras retomou o trilho dos triunfos e venceu, na noite de sábado, na receção ao São Paulo (3-1).

Na quinta jornada do Paulistão, o médio Maurício adiantou o “Verdão” ao oitavo minuto, enquanto outro médio – Bobadilla – empatou para o “Tricolor” aos 13 minutos. De parada e resposta, Flaco López aplicou o 2-1 aos 31m.

Na segunda parte, o lateral Khellven resolveu a contenda, em cima do minuto 51. Este momento contou com a segunda assistência de Flaco López no encontro.

Assim, o Palmeiras lidera o campeonato Paulista, com 12 pontos, dois de vantagem sobre o Bragantino, que neste domingo (19h) visita o Santos (9.º). No calendário dos comandados de Abel Ferreira segue-se a visita ao Botafogo São Paulo (11.º), a 1 de fevereiro (23h30).

Quanto ao São Paulo, é o primeiro emblema acima da zona de despromoção, ocupando o 14.º lugar com quatro pontos. Segue-se a receção ao Santos (9.º), também a 1 de fevereiro (23h30).