Este sábado é dia de muito futebol, com particular destaque para a final do Mundial de Clubes entre o Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, e o Chelsea, orientado por Thomas Tuchel. A final disputa-se a partir das 16h30, em Abu Dhabi. Antes, há um Al Hilal, do português Leonardo Jardim, contra o Al Ahly, na disputa do terceiro e quarto lugares (13h30).

Cá em Portugal e também Europa fora, dezenas de jogos a contar para os campeonatos, num dia de mais desporto nas modalidades.

FUTEBOL

PORTUGAL – I LIGA (22.ª Jornada)

Sp. Braga-P. Ferreira (15h30)

Benfica-Santa Clara (18h00)

Portimonense-Boavista (18h00)

Estoril-Tondela (20h30)

PORTUGAL – II LIGA (22.ª Jornada)

Mafra-FC Porto B (11h00)

Académica-Feirense (14h00)

PORTUGAL – LIGA 3 (19.ª Jornada)

Anadia-Sanjoanense (11h00)

Alverca-Real SC (15h00)

Felgueiras 1932-Lusitânia Lourosa (15h00)

Oriental Dragon-Oliveira do Hospital (15h00)

São João de Ver-Montalegre (15h00)

V. Setúbal-Torreense (19h00)

PORTUGAL – CAMPEONATO DE PORTUGAL (16.ª Jornada)

Marinhense-Oleiros (15h00)

PORTUGAL – LIGA REVELAÇÃO

Apuramento de campeão (6.ª Jornada): Rio Ave-Estoril (11h00)

Ap. Taça Revelação (8.ª Jornada): Académica-Marítimo (11h00); Farense-Belenenses (15h00)

ALEMANHA (22.ª Jornada)

Bochum-Bayern Munique (14h30)

Eintracht Frankfurt-Wolfsburgo (14h30)

Friburgo-Mainz (14h30)

Greuther Fürth-Hertha Berlim (14h30)

Borussia Monchengladbach-Augsburgo (14h30)

Bayer Leverkusen-Estugarda (17h30)

ESPANHA (24.ª Jornada)

Cádiz-Celta de Vigo (13h00)

Villareal-Real Madrid (15h15)

Rayo Vallecano-Osasuna (17h30)

Atlético Madrid-Getafe (20h00)

FRANÇA (24.ª Jornada)

Montpellier-Lille (16h00)

Lyon-Nice (20h00)

INGLATERRA (25.ª Jornada)

Manchester United-Southampton (12h30)

Brentford-Crystal Palace (15h00)

Everton-Leeds (15h00)

Watford-Brighton (15h00)

Norwich-Manchester City (17h30)

ITÁLIA (25.ª Jornada)

Lazio-Bolonha (14h00)

Nápoles-Inter de Milão (17h00)

Torino-Veneza (19h45)

O dia fica ainda marcado pela homenagem ao selecionador dos sub-21, Rui Jorge, na Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, com a alteração do nome do Campo de S. Tiago para Estádio Rui Jorge, pelas 10h45.

Futsal (TAÇA DE PORTUGAL – 4.ª Eliminatória)

Sp. Braga/AAUM-Torreense (15h00)

Farense-Burinhosa (16h00)

Eléctrico-Nun’Álvares (16h00)

Candoso-Estoril (16h00)

CS São João-Quinta dos Lombos (16h00)

Barbarense-Leões Porto Salvo (16h00)

Fundão-Modicus (16h00)

Nogueiró e Tenões-Macedense (16h00)

Sassoeiros-Viseu 2001 (17h00)

AMSAC-Sporting (17h30)

Belenenses-Portimonense (18h00)

Biscoitos-Amigos de Cerva (19h00)

Rio Ave-Caxinas (20h00)

Benfica-Lusitânia Açores (21h30)

Hóquei em patins

(Campeonato, 18.ª Jornada):

Sporting - FC Porto (15h00)

Marinhense – Turquel (17h00)

Paço de Arcos - Óquei de Barcelos (18h00)

Benfica – Oliveirense (20h00)

Liga Europeia, fase de grupos, 4.ª jornada

Grupo A:

Trissino, Ita - Sporting de Tomar, Por (19h45)

Grupo B:

Valongo, Por - Sarzana, Ita (18h30)

Taça da Europa, fase de grupos, 5.ª jornada

Grupo B:

Juventude de Viana, Por - Valdagno, Ita (17h00)

Râguebi

Rugby Europe Championship, no estádio Arc de Triumf, em Bucareste:

Roménia - Portugal, 17:30 locais (15:30 em Lisboa, RTP2).

Voleibol

Liga, 2.ª fase, 7.ª jornada:

Série A2:

Sporting das Caldas - Santo Tirso (16h00)

São Mamede - VC Viana, (18h00)

Vitória de Guimarães - Clube K (18h30)

Liga, 2.ª fase, 9.ª jornada:

Série A:

Sporting de Espinho - Fonte do Bastardo (16h00)

Castêlo da Maia – Sporting (17h00)

Esmoriz - Leixões (17h00)

Andebol (17.ª Jornada)

ABC/UMinho – Avanca (17h30)

Sanjoanense - Xico Andebol (18h00)

Sporting - Vitória de Setúbal (18h00)

FC Gaia - Maia/UMaia (18h00)

Basquetebol (20.ª Jornada)

Académica – Lusitânia (14h30)

Benfica – Ovarense (16h00)

Póvoa – Illiabum (18h00)

FC Porto - Vitória de Guimarães (18h00)