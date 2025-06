Enquanto o FC Porto reagia aos sucessivos golos do Al Ahly em Nova Jérsia, Inter Miami e Palmeiras dividiram pontos no Estádio Hard Rock, em Miami (Florida). Na madrugada desta terça-feira, Messi – que completa 38 anos – foi titular, a par de Luis Suárez, e com Sergio Busquets e Telasco Segovia (ex-Casa Pia) no meio-campo.

No outro lado, Abel Ferreira apostou em Lucas Evangelista (ex-Estoril e V. Guimarães) no meio, na retaguarda do prodígio Estêvão.

Recorde o desenrolar desta partida.

Numa primeira parte geralmente equilibrada – com mais posse para o Inter, mas mais remates do “Verdão” – o ala Allende inaugurou o marcador aos 16 minutos, assistido por Suárez.

Pouco depois, aos 18 minutos, o defesa central Murilo desfalcou o Palmeiras, sendo rendido por Bruno Fuchs.

Obrigado a evitar surpresas amargas, Abel Ferreira apostou no médio Maurício – ao intervalo – e no avançado Paulinho (55m), em detrimento de Raphael Veiga e de Facundo Torres.

Todavia, Luis Suárez assumiu a batuta e, ao minuto 65, protagonizou um dos melhores golos desta fase, a fazer lembrar o ponta de lança que brilhou por Barcelona e Liverpool.

Entre trocas, o Palmeiras assumiu o controlo, empurrando o Inter Miami para a respetiva área. Até que as trocas promovidas por Abel Ferreira surtiram efeito efetivo. Depois de Paulinho marcar aos 80 minutos – assistido por Allan, entrado aos 67m – Maurício restabeleceu a igualdade, aos 87m.

Quando o apito final soou, o Estêvão, de 18 anos – e contratado pelo Chelsea – acelerou na direção de Suárez, para trocar camisolas. Antes, ao intervalo, o jovem avançado havia feito o mesmo com Messi, no caminho para os balneários.

Este desfecho deixa o “Verdão” no topo do Grupo A, com cinco pontos – uma vitória e dois empates – em igualdade com o Inter Miami, mas com melhor saldo de golos (+2 para +1).

Por isso, nos oitavos de final, a turma de Abel Ferreira vai medir forças com o Botafogo (sábado, 17h). Por sua vez, o Inter Miami vai defrontar o PSG, com Messi a reencontrar a antiga equipa (domingo, 17h).

A Figura: Luis Suárez

Estreia a marcar no Mundial de Clubes. Os problemas físicos do uruguaio, de 38 anos, não o impediram de espalhar o caos nos setores recuados do “Verdão”. Ao cabo de 73 minutos, conseguiu um golo e uma assistência, além de três “passes chave”, cinco duelos ganhos – em nove – uma interceção e um remate bloqueado.

O Momento: Palmeiras salva um ponto, 87 minutos

As substituições de Abel Ferreira voltaram a revelar-se certeiras e decisivas, sossegando a legião do “Porco” e destroçando as ténues esperanças do FC Porto. O colosso brasileiro segue invicto e promete protagonizar um tremendo duelo com o Botafogo, na tarde de sábado.