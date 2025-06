Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, em declarações aos jornalistas após o jogo com o FC Porto no arranque do Mundial de Clubes (0-0):

[Havia muitos adeptos do Palmeiras, mas também muitas cadeiras vazias no estádio. Muitas cadeiras vazias. O que gostaria que a FIFA fizesse nos próximos jogos? Pôr os preços dos bilhetes mais acessíveis?]

«O problema é que o estádio é muito grande: 46 mil pessoas, na minha opinião, é fantástico. Se calhar podiam ter fechado o terceiro anel e ter posto toda a gente no primeiro e no segundo. O preço dos bilhetes não é a minha área, já tenho muito trabalho. Mas as pessoas e sobretudo os portugueses podem ver a grandeza do Palmeiras. Portugal tem 10/11 milhões de habitantes, o Palmeiras tem 16 milhões de torcedores e o Brasil 200 milhões de habitantes. Hoje, a maioria era nossa e estávamos a jogar em casa. Este é o Palmeiras. Tivemos a força dos nossos adeptos do princípio até ao fim. Foi pena não os presentearmos com uma vitória, que era merecida. Mas o estádio é muito grande. Na minha opinião, 46 mil é excelente para um jogo entre duas equipas que estão a 10 horas de avião de distância, de São Paulo e do Porto. O estádio estava bem composto e foi um excelente jogo, na minha opinião.»