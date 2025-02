O Palmeiras triunfou, na noite deste domingo, na visita ao Mirassol (2-3). Neste encontro da 12.ª e última jornada da primeira fase do Paulistão, a turma de Abel Ferreira sofreu para selar a qualificação para os quartos de final.

A vantagem foi conseguida pelo “Verdão” aos 33 minutos, graças ao golo de Flaco López. Na resposta, aos 43m, Iury Castilho repôs a igualdade.

Na etapa complementar, aos 47m, Raphael Veiga devolveu a vantagem aos forasteiros.

Entre trocas e cartões amarelos, a emoção ficou guardada para a reta final. Depois de Léo Gamalho aplicar o 2-2 aos 87m, Allan assinou o 2-3 aos 87m.

Desta forma, o Palmeiras terminou no 2.º lugar do Grupo D, com 23 pontos, em igualdade com o São Bernardo (1.º). Os comandados de Abel Ferreira beneficiaram da derrota do Ponte Preta nesta derradeira ronda.

Quanto ao Mirassol, apesar do desaire, terminou no 2.º lugar do Grupo A, somente atrás do Corinthians. O “Timão” empatou na receção ao Guarani (2-2), encerrando esta fase no topo do Grupo A, com 27 pontos.

Entretanto, o São Paulo triunfou na visita ao São Bernardo, por 1-3. Entre os visitantes, Cédric Soares, Wendell – ex-FC Porto – e André Silva – ex-Vit. Guimarães – foram titulares. E foi por este avançado que o São Paulo se adiantou, aos 20 e 32 minutos.

Na segunda parte, Daniel Fabrício reduziu, aos 57m, mas Robert Arboleda encerrou a contenda, aos 90+3m.

🕴️Mais uma assistência na conta do Oscar, a quarta dele na temporada!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/YIgbtW1ptZ — São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 23, 2025

Assim, o São Paulo encerrou o Grupo C no topo, com 19 pontos, mais um do que o Novorizontino. Quanto ao São Bernardo, como referido, terminou na liderança do Grupo D, em igualdade com o Palmeiras.

Por fim, uma primeira parte de luxo de Neymar embalou o Santos para um tranquilo triunfo no reduto do Inter de Limeira – da Série D (0-3). Além de assistir para os golos de Tiquinho Soares, aos 9 e 32m, o astro brasileiro aplicou um golo olímpico, aos 27 minutos. Foi o segundo golo de Neymar em seis jogos.

Assim, os pupilos de Pedro Caixinha terminaram no topo do Grupo B, com 18 pontos, mais um do que o Bragantino.

Em suma, para os quartos de final do Paulistão seguem Corinthians, Mirassol, Santos, Bragantino, São Paulo, Novorizontino, São Bernardo e São Paulo.

O Palmeiras é tricampeão em título. O tetracampeonato foi conseguido somente pelo Paulistano SP, entre 1916 e 1919.