O Panathinaikos de Rui Vitória falhou o acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, face ao empate na receção ao Rangers (1-1). Há uma semana, na Escócia, os comandados do treinador português foram derrotados por 2-0.

Na noite desta quarta-feira, os anfitriões não contaram com o lateral Vagiannidis, potencial reforço do Sporting e expulso no encontro da primeira mão.

Depois de o médio Filip Djuricic (ex-Benfica) inaugurar o marcador aos 54 minutos, a resposta britânica surgiu pelo avançado Djeidi Gassama. Entrado aos 59, precisou de um minuto para restabelecer a igualdade.

Desta forma o Panathinaikos segue para a terceira pré-eliminatória da Liga Europa, onde vai jogar ante Shakhtar Donetsk ou Besiktas (4-2). Por sua vez, o Rangers continua na Champions. Na próxima fase, os escoceses vão medir forças com o Plzen, a 5 e 12 de agosto.

Este emblema checo eliminou o Servette, ao sabor da reviravolta composta fora de portas (3-1). Depois de perder por 1-0 em casa, o Plzen viu a desvantagem ampliada, mas colocou-se em vantagem na eliminatória aos 87m, passando de 1-0 para 1-3 (2-3 no agregado).

No Servette, o jovem avançado Keyan Varela, de 19 anos, foi lançado aos 89m, mas incapaz de empatar a eliminatória.

KONEC Ⓥ🔚 Mise splněna! ✅ V odvetě porážíme Servette 3:1 a postupujeme do třetího předkola Ligy mistrů, ve kterém se střetneme se skotskými Rangers! 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/gpq1Btv5iW — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) July 30, 2025

Entretanto, na Bulgária, o Ludogorets orientado por Rui Mota recorreu a prolongamento para eliminar os croatas do Rijeka. Nos forasteiros, o médio Tiago Dantas (ex-Benfica) foi titular, enquanto o defesa central Dinis Almeida (ex-Sp. Braga) não saiu do banco dos anfitriões.

Depois do nulo na Croácia, o médio Piotrowski adiantou o Ludogorets, de penálti, aos 19m. Mas, aos 71m, o médio Amer Gojak restabeleceu o empate. Antes do prolongamento, a turma de Rui Mota viu um golo anulado, aos 86m, enquanto o Rijeka viu o avançado Rukavina e o médio Fruk serem expulsos com cartão vermelho direto.

Até final, o Ludogorets aproveitou a vantagem numérica e resolveu a eliminatória, com golos do médio Chochev e do avançado Ivanov, aos 107 e 117m, respetivamente.

Desta forma, os búlgaros vão medir forças com o Ferencvaros na terceira pré-eliminatória.

Ora, o Ferencvaros também segue na Liga dos Campeões, depois de eliminar os arménios do Noah, vencendo por 4-3 (6-4 no agregado). Nos visitantes, o defesa Gonçalo Silva (ex-Farense) e o avançado Hélder Ferreira (ex-P. Ferreira) foram titulares. Por sua vez, o defesa David Sualehe (ex-Académica Coimbra) foi suplente utilizado. Já o avançado Gonçalo Gregório (ex-U. Leiria) não somou minutos.

Sempre em desvantagem, o Noah até contou com um golo de Hélder Ferreira, ao sétimo minuto (1-1), mas foi escasso. A etapa complementar arrancou com 2-2 no marcador, mas os golos apontados pelo Ferencvaros aos 52 e 74m encerraram a contenda.

Os israelitas do Maccabi Telavive foram eliminados pelos cipriotas do Pafos, que venceram fora de portas, por 1-0 (2-1 no agregado). Nos forasteiros, o médio Pêpê Rodrigues (ex-Famalicão) e o avançado Anderson Silva (ex-V. Guimarães) foram titulares, enquanto o avançado Domingos Quina (ex-Vizela) saltou do banco.

O golo decisivo foi apontado por Jajá, extremo ex-Casa Pia, aos 40 minutos. Por isso, na terceira pré-eliminatória da Champions, o Pafos vai medir forças com o D. Kiev.

Por fim, o Lech Poznan venceu por 1-0 na visita à Islândia e ao Breidablik, encerrando a eliminatória em 8-1. Nos polacos, o defesa João Moutinho foi titular, enquanto o defesa Joel Pereira (ex-Gil Vicente) foi suplente utilizado.

O único golo foi apontado aos 29 minutos, pelo ponta de lança Ishak. Seguem-se os duelos com o Estrela Vermelha.

Dziękujemy za wasze wsparcie 💙🤍 pic.twitter.com/LU1MewfFF3 — Lech Poznań (@LechPoznan) July 30, 2025

Outros resultados.

Qarabag 1-0 Shelbourne (agregado de 4-0)

Malmö 1-0 RFS (agregado de 5-1)

Steaua Bucarest 1-2 Shkendija (agregado de 1-3)

Salzburgo 1-1 Brann (agregado de 5-2)