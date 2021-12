Portugal registou 2.752 novos casos de covid-19 e 18 mortes em consequência da doença nas últimas 24 horas, de acordo com o relatório divulgado nesta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde.



A região mais afetada continua a ser a de Lisboa e Vale do Tejo, com 1083 novos casos e mais seis óbitos a lamentar. As restantes mortes foram registadas no Norte (cinco), no Centro (quatro), no Alentejo (dois) e no Algarve (um).



Há nesta altura 73700 casos ativos em Portugal e nas últimas horas recuperaram da infeção mais 2023 pessoas.



No que diz respeito ao internamento, há mais sete pessoas em UCI (152 no total) e mais 12 em enfermaria (943).



O R(t) está no 1,07 e a incidência anda nos 558,5 casos por 100 mil habitantes.

(atualizado)