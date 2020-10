Portugal regista mais 2101 casos de covid-19, um novo máximo diário, e mais 11 mortes por covid-19.

A região Norte volta a ser aquela em que um maior número de infetados nas últimas 24 horas foi registado, com mais metade do total do país: 1146 casos para se ser exato.

A seguir, Lisboa e Vale do Tejo com 733, seguindo-se a região Centro com 163 novas infeções. O Alentejo regista 40, o Algarve 13 e as Regiões Autónomas seis: cinco na Madeira, uma nos Açores.

As zonas insulares não registaram qualquer óbito, sendo que, nesse item, Lisboa e Vale do Tejo teve sete das onze verificadas. Norte e Centro tiveram duas cada.

Quanto a recuperados, há mais 588, mas os internamentos continuam a subir: mais 36 pessoas, quatro delas em cuidados intensivos.