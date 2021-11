[artigo atualizado]



Portugal registou mais 1816 novos casos de infetados e mais oito óbitos provocados pela covid-19. Os dados revelados pela DGS referem-se às últimas 24 horas.



A zona do país onde se verificaram mais novas infeções foi Lisboa e Vale do Tejo (699), seguindo-se o Centro (422) e o Norte (394).



Apesar dos 1107 recuperados, há mais quatro doentes em UCI e mais 13 em internamento normal. Nesta altura há 36925 casos ativos em Portugal, mais 701 do que na véspera.



O R(t) mantém a tendência de subida e está nos 1,15. Há 134,2 casos de infeção por 100 mil habitantes.