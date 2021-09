Apesar de o uso de máscara deixar de ser obrigatório a partir do dia 12 de setembro, a Direção Geral de Saúde faz uma advertência forte: há situações em que continuará a ser altamente recomendada a utilização de máscara.



«Teremos de continuar a usar máscaras em situações específicas», advertiu Graça Freitas, na audição do Grupo de Epidemiologia da DGS no parlamento.



Em aglomerados e em contextos específicos, como os recreios das escolas, os eventos públicos ou até situações de mobilidade em cidades, onde há contacto próximo, a recomendação será para manter o uso da máscara.



A DGS vai avançar com uma campanha para explicar as exceções ao fim da obrigação do uso de máscara e recomenda ainda que todas as pessoas tenham consigo uma máscara pessoal que possam usar sempre que tal seja necessário.



