O Governo anunciou esta quarta-feira que passará a ser obrigatória a realização de testes de diagnóstico à covid-19 para obter acesso a eventos de caráter desportivo, cultural e familiar.



A decisão saiu do Conselho de Ministros e foi anunciada em conferência de imprensa pela ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva.



«Passará a haver necessidade de realização de testes como forma de acesso a um conjunto de eventos. A partir do momento em que a DGS faça sair uma norma que vai dizer qual é o número de pessoas a partir da qual o teste é obrigatório para acesso a esses eventos, os testes vão ser obrigatório para o acesso a essas atividades», referiu a governante, adiando para ocasião a anunciar os detalhes relativos a esta decisão.



Se a sua família estiver a pensar organizar um casamento, um batizado ou uma comunhão, os convidados serão abrangidos por esta obrigatoriedade. Para isso, basta que o número de pessoas exceda aquele que será determinado como limite pelo Governo e a DGS.



A outra novidade diz respeito ao mundo empresarial. A estratégia de testagem também será alterada em empresas com 150 ou mais trabalhadores. Os testes serão obrigatórios nesses casos e os custos terão de ser suportados pelas próprias empresas. A região onde se encontra a empresa pode influenciar esta obrigatoriedade.



«Depende da determinação da autoridade de saúde que determinará os territórios em que, dado o nível de incidência, evolução ou crescimento, faz sentido, que este controlo seja feito.»



As medidas foram anunciadas num dia em que Portugal chegou aos 890 casos diários, o número mais alto registado nas últimas semanas.