A partir de domingo, 26 de dezembro, os estádios da Bélgica voltam a estar fechados ao público. O governo belga decidiu proibir o acesso do público a todos os recintos desportivos - ao ar livre e indoor - de forma a tentar ganhar controlo sobre a pandemia da covid-19, que nas últimas semanas tem avançado de forma muito forte no território.



«Desde há três semanas que o nosso país estabeleceu um conjunto de medidas bastante eficientes para combater a variante Delta e essas medidas surtiram efeito. No entanto, há agora uma preocupação acrescida com a variante Ómicron», referiu Alexander de Croo, primeiro-ministro belga.



A Bélgica junta-se aos vizinhos da Alemanha e dos Países Baixos nesta decisão de vedar o acesso do público aos estádios de futebl. Pierre François, presidente executivo da Pro League, veio a público já demonstrar «preocupação» pelas «grandes perdas» que esta medida irá gerar.



A Bélgica tem a lamentar 28.035 óbitos devido à covid-19, 43 nas últimas 24 horas.