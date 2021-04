Portugal registou mais duas mortes e 271 novas infeções por covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Trata-se de uma descida de quatro óbitos e quase 300 casos em comparação com a véspera, mas uma subida no que diz respeito a número de novas infeções relativamente à última segunda-feira, dia em que foram reportados 159 casos.

Depois de uma subida na véspera, Portugal volta a registar uma descida no número de casos ativos: são agora 25.784, menos 176 do que no relatório anterior. Foram dadas como recuperadas 445 pessoas.

No número de internamentos verificou-se um crescimento, quer nos internamentos em enfermaria (479, mais 13 do que na véspera), quer em UCI, onde há agora 119 doentes, mais seis do que no dia anterior.