As novas medidas de combate à covid-19 anunciadas pelo Governo terão implicações práticas também no mundo do desporto.



De acordo com o anunciado por António Costa, a partir das zero horas do dia 25 de dezembro - inclui o dia de Natal, portanto - todos os acessos a eventos desportivos só poderão ser feitos mediante a apresentação de um teste negativo (antigénio ou PCR) à porta dos eventos.



Até agora, os estádios ou campos até cinco mil lugares estavam excluídos desta necessidade, mas a partir de agora essa exceção termina.



António Costa deixou em aberto a possibilidade de alguns jogos do futebol jovem (foi esse o exemplo dado) continuarem a ter acesso livre ou, pelo menos, sem necessidade de apresentação de um teste negativo à covid-19.



Estas medidas estarão em vigor, pelo menos, até ao dia 10 de janeiro.