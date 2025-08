Os Panteras Negras Footballers Club, clube recém-criado por adeptos do Boavista, foi inscrito no quarto escalão da Associação de Futebol (AF) do Porto para esta temporada, surgindo no mesmo patamar da equipa do Bessa tutelada pela direção das “Panteras”.

Esta equipa vai alinhar na condição de anfitrião no Parque Desportivo de Ramalde, a pouco mais de dois quilómetros do Estádio do Bessa.

A equipa treinada por Milton Ribeiro vai contar apenas com equipa sénior e vai iniciar a pré-época no sábado, com a realização de exames médicos, estando a estreia oficial agendada para o fim de semana de 13 e 14 de setembro.

Uma semana antes, a 6 e 7 de setembro, arrancam os restantes três escalões da AF Porto, sendo que o principal contempla a Boavista SAD.