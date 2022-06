Tiago Dantas já está na Grécia para ser reforço do PAOK, tal como o Maisfutebol tinha noticiado.

À chegada ao país grego, o médio do Benfica falou aos jornalistas. «Estou muito entusiasmado por estar aqui neste grande clube. Estou ansioso para jogar no Estádio Toumba. Quero juntar-me aos meus companheiros de equipa o mais rápido possível e começar a treinar com eles», disse.

Dantas, refira-se, vai reforçar o PAOK por empréstimo, mas o emblema de Salónica fica com opção de compra do passe.