A espreitar a qualificação direta para os “oitavos” da Liga Europa, o PAOK triunfou na receção ao Betis (2-0), na tarde desta quinta-feira. Em encontro da sétima e penúltima jornada da fase liga, o marcador foi inaugurado aos 67 minutos por Zivkovic, avançado ex-Benfica.

Entre trocas, o avançado Giakoumakis aproveitou um penálti para aplicar o 2-0 aos 86 minutos.

Assim, o PAOK é 11.º classificado com 12 pontos, a dois do Betis (5.º). Na última jornada, na quinta-feira (20h), os gregos visitam o Lyon (1.º), enquanto os espanhóis recebem o Feyenoord (27.º).