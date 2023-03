O PAOK goleou neste domingo o Ionikos por 6-0, em jogo da 25.ª jornada do campeonato grego.

Tiago Dantas e Rafa Soares foram titulares no conjunto de Salónica e o lateral até fez a assistência para o último golo da partida, apontado por Tzimas.

Quem também jogou de início foi o sérvio Andrija Zivkovic, ex-Benfica, que marcou o quarto golo da partida, com um chapéu cheio de classe de fora da área.

Do lado do Ionikos, Hugo Sousa também foi titular.

Com este resultado, o PAOK mantém-se no quarto lugar, agora com 51 pontos, a dois do Olympiakos, que é terceiro. Já o Ionikos está no penúltimo lugar, com 15 pontos.