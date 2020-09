Abel voltou esta segunda-feira a repetir a ideia de que o Benfica é favorito frente ao PAOK, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Ainda assim, o treinador do emblema grego acredita que a sua equipa tem armas para bater os encarnados.

«O Benfica tem um bom treinador, bons jogadores, um dos maiores investimentos da história, mas vai jogar com uma equipa que tem muita ambição, vai ser muito disciplinada, vai trabalhar muito e vai colocar todo o seu talento dentro das quatro linhas. Sempre fui habituado a fazer mais com menos e é isso que vou fazer. Foi assim que cresci como treinador, e como jogador também», afirmou, em conferência de imprensa.

«Não vamos esconder, o Benfica é favorito, mas o PAOK quer fazer história. Temos um objetivo e é isso que vamos procurar amanhã [terça-feira]», prosseguiu.

No entanto, Abel diz que o favoritismo das águias não retira pressão ao PAOK: «A pressão é diária. E a pressão que tínhamos com o Besiktas [na eliminatória anterior] é a mesma pressão que temos com o Benfica. E se quiserem ainda aumentei a pressão porque disse que passou de ser um sonho a ser um objetivo quando passámos o Besiktas. Quem representa o PAOK tem de estar preparado para ganhar sempre, seja com quem for.»