O Basileia, com Tomás Tavares, empatou esta tarde (0-0) no terreno do Qarabag, em jogo da primeira jornada do grupo H da Liga Conferência.

O lateral-direito emprestado pelo Benfica começou a partida no banco, mas foi lançado aos 81 minutos, para o lugar de Petretta. Joelson Fernandes, cedido pelo Sporting, não saiu do banco, ao passo que Gonçalo Cardoso não foi convocado devido a lesão.

Resultado igual verificou-se no Kairat Almaty-Omonia, também do grupo H. Ricardo Alves, médio de 28 anos, foi titular no conjunto da casa.

No grupo F, o PAOK estreou-se com uma vitória em casa do Lincoln Red Imps, por 2-0.

Vieirinha começou no banco, mas foi lançado aos 82 minutos no conjunto grego, quando o resultado já estava fechado: Akpom (45+2m) e Mitrita (56m) fizeram os golos do jogo. No Lincoln jogou Bernardo Lopes.

Os restantes resultados da tarde:

Flora-Gent, 0-1

HJK-LASK, 0-2

Mura-Vitesse, 0-2

Rennes-Tottenham, 2-2

Slavia de Praga-União de Berlim, 3-1

Slovan Bratislava-Copenhaga, 1-3