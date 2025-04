O antigo futebolista Ricardo Quaresma deixou uma homenagem ao Papa Francisco após a morte do sumo pontífice. Quaresma é um admirador confesso do Papa tendo-o visitado no Vaticano em 2016, pouco tempo depois de ter vencido o Europeu.

Na altura, Quaresma deu uma camisola da Seleção portuguesa com o nome «Francisco» e o número 20, utilizado pelo extremo à época na Seleção Nacional.

«Partiu um homem que tocou o mundo com a sua bondade, com o seu coração gigante e com a forma simples como falava de amor, de perdão e de esperança. O Papa Francisco foi um exemplo de humanidade. Descansa em paz, Santo Padre. E obrigado por tudo», escreveu Ricardo Quaresma no Instagram.